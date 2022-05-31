Лукашенко нагородив білоруських КДБістів за успішно проведену "спецоперацію" в Україні

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко нагородив співробітників білоруського КДБ за "успішну спецоперацію в Україні".
Урочистий захід пройшов під грифом "цілком таємно".
Про це повідомляє "Пул Первого".
Лукашенко у вітальному слові нагадав, що білоруські спецслужби звільнили в Україні два десятки "полонених" білорусів, який утримували "погані люди" в Україні і обіцяв з ними в майбутньому розібратися.
Він додав, що операція пройшла без єдиного пострілу, а в Україні так ніхто і не розібрався, як вона відбулася.
"Дуже благородна справа повернути людей без шуму додому", - резюмував самопроголошений президент РБ.
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Більше того, він пригрозив "відповісти по-іншому". Про це він сказав на розширеному засіданні Радбезу.
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