Лукашенко нагородив білоруських КДБістів за успішно проведену "спецоперацію" в Україні

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко нагородив співробітників білоруського КДБ за "успішну спецоперацію в Україні".

Урочистий захід пройшов під грифом "цілком таємно".

Про це повідомляє "Пул Первого".

Лукашенко у вітальному слові нагадав, що білоруські спецслужби звільнили в Україні два десятки "полонених" білорусів, який утримували "погані люди" в Україні і обіцяв з ними в майбутньому розібратися.

Він додав, що операція пройшла без єдиного пострілу, а в Україні так ніхто і не розібрався, як вона відбулася.

"Дуже благородна справа повернути людей без шуму додому", - резюмував самопроголошений президент РБ.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Більше того, він пригрозив "відповісти по-іншому". Про це він сказав на розширеному засіданні Радбезу.

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