Данілов про допомогу олігархів армії: "Все від людини залежить"

Секретар РНБО про те, хто і як допомагає українській армії у війні проти Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що український армії фінансово допомагають багато людей, і це не лише олігархи.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу"

"Є заможні люди, які беруть максимальну участь у підтримці нашої армії, є люди, які не беруть. Немає значення – олігарх чи не олігарх, все від людини залежить. Вона може віддати останню копійчину, яку на поховання собі відкладала. У нас таких людей багато і вони набагато цінніші, ніж ті, які поцупили мільйон, а віддали три копійки або нічого не дали", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що ті політики і депутати, які втекли з України до початку війни, взагалі мали б віддати все на потреби армії.

"Більше того, ще й з держави втекли, як тільки все це почалося. А дехто ще й заздалегідь поїхав і не повернувся до цього часу. Ну, навіщо про них говорити? Вони мали все віддати", - підреслив Данілов.

Нагадаємо, у РНБО пояснили, що можна вважати перемогою України над Росією.

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