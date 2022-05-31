Данилов о помощи олигархов армии: "Все от человека зависит"

Секретарь СНБО о том, кто и как помогает украинской армии в войне против России.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинской армии финансово помогают многие, и это не только олигархи.
Об этом он сказал в интервью "Укринформу"
"Есть состоятельные люди, которые принимают максимальное участие в поддержке нашей армии, есть люди, которые не участвуют. Неважно – олигарх или не олигарх, все от человека зависит. Он может отдать последнюю копейку, которую на похороны себе откладывал. У нас таких людей много и они намного ценнее, чем те, кто украл миллион, а отдали три копейки или ничего не дали", — отметил Данилов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что те политики и депутаты, которые сбежали из Украины до начала войны, вообще должны отдать все на нужды армии.
"Более того, еще и из страны сбежали, как только все это началось. А некоторые еще и заранее уехали и не вернулись к этому времени. Ну, зачем о них говорить? Они должны были все отдать", — подчеркнул Данилов.
Напомним, в СНБО пояснили, что можно считать победой Украины над Россией.
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