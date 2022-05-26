В СНБО объяснили, что можно считать победой Украины над Россией

Победой Украины в войне с Россией можно будет считать выход на государственную границу. Включая временно оккупированный Крым.
Об этом в эфире 24 канала сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, когда последний сапог российского захватчика выйдет с нашей территории, включая Крым. Тогда это будет победа, и можно будет сказать, что мы справились с задачей", – отметил Алексей Данилов.
Он также добавил, что не нужно недооценивать врага, потому что он коварен.
“Враг сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это вводить себя в заблуждение", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, что литовский ведущий за день собрал два млн евро на Bayraktar для Украины.
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