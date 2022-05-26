Литовский ведущий за день собрал два млн евро на Bayraktar для Украины

Литовский ведущий за день собрал два млн евро на Bayraktar для Украины

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собирает деньги на Bayraktar для украинских защитников.

25 мая журналист начал кампанию и заявил, что намерен собрать пять миллионов евро.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что Байрактар – это "убийца российской армии".

"Наше время пришло. Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – Байрактар. Кинжал украинских солдат ночью. Убийца российской армии", – прокомментировал ведущий.

Андрюс Топинас / Фото: instagram.com/andriustapinas

Уже через 28 часов Тапинас рассказал, что ему перечислили более двух миллионов евро.

Журналист также делится темпом отправки средств. Так, если в 9 утра поминутно на его счет поступало по 2 тысячи евро, то вечером темп несколько замедлился примерно до 740 евро в минуту.

Напомним, украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как Россия "зомбирует" жителей Мариуполя пропагандой. По городу ездят машины с огромными телевизорами.

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