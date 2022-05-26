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Литовский ведущий за день собрал два млн евро на Bayraktar для Украины

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Литовский ведущий за день собрал два млн евро на Bayraktar для Украины

Андрюс Топинас / Фото: instagram.com/andriustapinas

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собирает деньги на Bayraktar для украинских защитников.

25 мая журналист начал кампанию и заявил, что намерен собрать пять миллионов евро.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что Байрактар – это "убийца российской армии".

"Наше время пришло. Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – Байрактар. Кинжал украинских солдат ночью. Убийца российской армии", – прокомментировал ведущий.

Андрюс Топинас / © instagram.com/andriustapinas
Андрюс Топинас / Фото: instagram.com/andriustapinas

Уже через 28 часов Тапинас рассказал, что ему перечислили более двух миллионов евро.

Журналист также делится темпом отправки средств. Так, если в 9 утра поминутно на его счет поступало по 2 тысячи евро, то вечером темп несколько замедлился примерно до 740 евро в минуту.

Напомним, украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как Россия "зомбирует" жителей Мариуполя пропагандой. По городу ездят машины с огромными телевизорами.

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