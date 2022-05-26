В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в непризнанном Приднестровье

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в непризнанном Приднестровье

В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация сейчас на юге Украины и на территории Приднестровского региона Республики Молдова.

В целом на этих направлениях уровень террористической операции снизился.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Впрочем, в непризнанном Приднестровье российские военные продолжают ведение службы в усиленном режиме.

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"На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Республики Молдова, снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает ведение службы в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 26 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,6 тысяч человек.

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