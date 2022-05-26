Данілов запевнив, що росіяни не катують захисників "Азовсталі"

Данілов запевнив, що росіяни не катують захисників "Азовсталі"

В РНБО зазначають, що захисників Маріуполя обміняють на полонених росіян.

Українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", а тепер перебувають у полоні окупантів, обміняють на полонених росіян.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує "24 канал".

Данілов запевнив, що до українських воїнів не застосовують тортур та насилля.

"Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного відношення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом", – заявив секретар РНБО.

За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються люди, які брали на себе такі гарантії. Секретар РНБО пояснив, що поки не може розголошувати деталі.

Раніше стало відомо, що командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок із дружиною. Данілов зазначив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною.

"Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азову", які перебувають у важких умовах. Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", – додав він.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" захисників Маріуполя.

Згодом стало відомо, що до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб були доставлені в Оленівку - начебто в колонію, яка перебуває під контролем окупантів.

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