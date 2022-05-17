Евакуація з "Азовсталі" на окуповану територію: що відомо про порятунок захисників та реакцію Росії

Евакуація з "Азовсталі" на окуповану територію: що відомо про порятунок захисників та реакцію Росії

В Україні розпочали секретну операцію із порятунку захисників "Азовсталі". Про це стало відомо ввечері, 16 травня. Метою операції є виведення українських військових із заблокованого заводу на тимчасово окуповані території та подальший їх обмін на російських військовополонених.

Водночас Росія уже почала погрожувати, що нібито визнає окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" "терористичною організацією" та судитиме захисників Маріуполя.

ТСН.ua зібрав інформацію про порятунок військових з "Азовсталі".

Міністр оборони Олексій Резніков видав новий указ захисникам Маріуполя

Про новий указ захисникам Маріуполя і про виконаний обов'язок перед українським народом повідомив 16 травня підполковник Національної гвардії України, командир полку Азов Денис Прокопенко. Він наголосив, що захисникам Маріуполя вдалось виконати наказ вищого керівництва держави. Він пояснив, що завданням військових операцій є виконання наказу та збереження життів українських військових.

"У війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план "Б". Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя особового складу. Можливо, саме тому війна - це мистецтво, а не наука", - сказав на відео Денис Прокопенко.

Фото: скриншот з відео

Вже 17 травня міністр оборони України оголосив, що оборонцям Маріуполя Донецької області віддано наказ зберегти свої життя. Олексій Резніков наголосив, що оборонці Маріуполя стримали російських окупантів та не дали їм можливості просунутись на Запоріжжя та вглиб Донеччини. Зараз головне - це порятунок захисників.

"Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок – це евакуація в шалено тяжкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", – зазначив міністр.

Що відомо про евакуацію захисників Маріуполя

Ганна Маляр зазначила, що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця міністра оборони України.

Фото: Офіс Президента України

17 травня агентство Reuters повідомило, що з території "Азовсталі" виїхало ще як мінімум 7 автобусів із захисниками Маріуполя. Вони були в супроводі російських військових. Кількість українських воїнів, яких евакуювали у вівторок невідома. Українська влада це поки не прокоментувала.

Також у Мережі з'явилося відео моменту виходу українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі від 16 травня. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Мариуполь сейчас"

Українська влада стримано коментує евакуацію захисників із "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним зверненням в ніч проти 17 травня 2022 року. Він заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

Міністерство оборони та Офіс президента не повідомляють усіх деталей секретної спецоперації, оскільки це може нашкодити її реалізації.

Фото: Офіс Президента України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 17 травня наголосив, що Україна веде складні переговори з Росією щодо звільнення захисників з "Азовсталі".

"Захисники Маріуполя змінили хід війни та дали Україні можливість довести, що українська армія - це потужна сила. А про обмін та звільнення давайте говорити обережно, щоб не змарнувати цей крихкий переговорний процес", - сказав Подоляк.

Схожу заяву зробила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона відмовилась розповідати, скільки українських захисників перебуває на "Азовсталі" та чи є серед них іноземці.

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"Що стосується шансів з метою порятунку, то тут некоректно робити припущення, як і відповідати на питання, коли закінчиться війна. Це - процес і у цьому процесі дуже багато складових, які щохвилини можуть цей процес змінювати. Єдине, що можна сказати, це те, що Україна робить усе можливе та неможливе для того, щоб врятувати українських військових", - сказала Ганна Маляр.

Реакція Росії на евакуацію захисників Маріуполя

Деякі представники російської влади уже почали заявляти про спробу заблокувати процес обміну захисників "Азовсталі". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін під час пленарного засідання у вівторок заявив, що "нацистські злочинці" не повинні підлягати обміну, і Росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону "Азов".

Так, Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

Фото: Associated Press

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що заява представників Держуми Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов" спрямована на внутрішню пропаганду.

"Щодо Держдуми, це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", – повідомила заступниця міністра.

Чи можливо деблокувати Маріуполь військовим шляхом: думка військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов в етері телеканалу "Freeдом" розповів, що зараз немає можливості деблокувати Маріуполь військовим шляхом.

"Зараз немає можливості військовим способом деблокувати Маріуполь, то це мабуть, найкращий вихід, щоб зберегти життя наших військових та повернути їх на підконтрольну Україні територію. І якщо все мине успішно, то можна вважати, що ми впорались із завданнями. Цей гарнізон перевиконав своє завдання щодо відтягування сил Росії від зони ООС", - сказав Жданов.