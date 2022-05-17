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Резніков повідомив про новий наказ оборонцям Маріуполя

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17к
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Резніков повідомив про новий наказ оборонцям Маріуполя

Фото: Урядовий портал

Глава оборонного відомства України розповів подробиці.

Оборонцям Маріуполя Донецької області віддано наказ зберегти свої життя.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. 

"Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі, і перемовні за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок – це евакуація в шалено тяжкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", – зазначив міністр. 

Він повідомив, що наказ – стримати угрупування до 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя, не пустити їх далі на Донеччину і в тому числі відтягнути сили від Києва – виконано, тому всі обороні міста є героями.

"У них зараз новий наказ – зберегти свої життя, вони потрібні Україні. Це головне", – сказав глава оборонного відомства України.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь". 

Про порятунок захисників "Азовсталі" повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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