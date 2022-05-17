Резніков повідомив про новий наказ оборонцям Маріуполя

Глава оборонного відомства України розповів подробиці.
Оборонцям Маріуполя Донецької області віддано наказ зберегти свої життя.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі, і перемовні за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок – це евакуація в шалено тяжкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", – зазначив міністр.
Він повідомив, що наказ – стримати угрупування до 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя, не пустити їх далі на Донеччину і в тому числі відтягнути сили від Києва – виконано, тому всі обороні міста є героями.
"У них зараз новий наказ – зберегти свої життя, вони потрібні Україні. Це головне", – сказав глава оборонного відомства України.
Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".
Про порятунок захисників "Азовсталі" повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
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