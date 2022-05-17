Щоб надавати фінансову допомогу біженцям, Чехія посилює перевірку документів

Від 16 травня в Чехії посилять паспортну перевірку українців, що переїхали до Чехії рятуючись від війни

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило про посилення паспортної перевірки для біженців з України та про виплату фінансової допомоги лише тим біженцям, які перетнули кордон України після 24 лютого 2022 року.

Таке рішення спричинено великим напливом угорських ромів з українськими паспортами. Вони їдуть у Чехію з Угорщини та Закарпаття, щоб отримати фінансову допомогу призначену для біженців з України. Тому з 16 травня 2022 року у всіх біженців з України будуть перевіряти штамп у паспорті та лише у випадку підтвердження перетину саме українського кордону після 24 лютого 2022 року виплачувати гроші.

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Нагадаємо біженці з України можуть отримати 200 євро або 5000 крон протягом трьох місяців після прибуття до Чехії.

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