Чим небезпечні заспокійливі

Сьогодні, напевно кожний українець перебуває в стресі - хто через евакуацію, обстріли, втрату близьких людей. Через це починають приймати заспокійливі. Чи є приймання заспокійливих препаратів небезпечним і чому, в матеріалі ТСН.ua

Стрес, депресії, безсоння змушує людей в умовах війни приводить до того, що багато українців починають самостійно назначати та приймати заспокійливі препарати.Розказуємо чому приймання психотропних препаратів небезпечний.

Приймання заспокійливих препаратів без контролю лікаря може привести до серйозних ускладнень.

По-перше, різні психотропні препарати можуть змінювати поведінку в протилежних напрямах, деякі можуть збуджувати, а інші заспокоювати нервову систему.

Препарати, що стимулюють центральну нервову систему, а це психостимулятори та ноотропи протипоказані гіпертонікам, людям з психічними розладами, з істерією тощо.

Препарати, що гальмують центральну нервову систему, ці препарати та найчастіше приймають як заспокійливі, це нейролептики, антидепресанти, транквілізатори, снодійні, слід з обережністю вживати водіям. І найнебезпечніше те, що вони викликають залежність.

Як формується залежність від заспокійливих препаратів

Залежність формується наступним чином. Позитивний ефект після прийому перших доз нейролептиків через деякий час закінчується і в попередній дозі вже не діє, що приводить до необхідності збільшення дози. Інший негативний наслідок - коли людина раптово припиняє приймати препарат, що можна робити лише під наглядом та з дозволу лікаря. А коли хворому стає гірше після припинення приймання заспокійливого, він знову починає його беззастережно приймати. В результаті такого приймання страждають печінка, нирки, вся нервова система.

Потрібно пам'ятати, що як стимулюючі, так і заспокійливі препарати протипоказані вагітним і дітям до 3 років. Виняток щодо їх приймання може визначити лише лікар спеціаліст.

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