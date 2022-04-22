Чем опасны успокаивающие препараты

Сегодня, наверное, каждый украинец находится в стрессе — кто из-за эвакуации, обстрелов, потери близких людей. Поэтому начинают принимать успокаивающие. Является ли прием успокаивающих препаратов опасным и почему, в материале ТСН.ua

Стресс, депрессии, бессонница заставляет людей в условиях войны приводит к тому, что многие украинцы начинают самостоятельно назначать и принимать успокаивающие препараты. Рассказываем почему прием психотропных препаратов опасен.

Прием успокаивающих препаратов без контроля врача может привести к серьезным осложнениям.

Во-первых, разные психотропные препараты могут изменять поведение в противоположных направлениях, некоторые могут возбуждать, а другие успокаивать нервную систему.

Препараты, стимулирующие ЦНС, а это психостимуляторы и ноотропы противопоказаны гипертоникам, людям с психическими расстройствами, с истерией.

Препараты, тормозящие центральную нервную систему, эти препараты и чаще всего принимают как успокаивающие, это нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворные, следует с осторожностью употреблять водителям. И самое опасное, что они вызывают зависимость.

Как формируется зависимость от успокаивающих препаратов

Зависимость формируется следующим образом. Положительный эффект после приема первых доз нейролептиков спустя некоторое время заканчивается и в предыдущей дозе уже не действует, что приводит к необходимости увеличения дозы. Другое негативное последствие – когда человек внезапно прекращает принимать препарат, что можно делать только под наблюдением и с разрешения врача. А когда больному становится хуже после прекращения прийома успокаивающего, он снова начинает его безоговорочно принимать. В результате такого приема страдают печень, почки, вся нервная система.

Следует помнить, что как стимулирующие, так и успокаивающие препараты противопоказаны беременным и детям до 3 лет. Исключение по их приему может определить только врач-специалист.

Читайте также:

Контузия – симптомы и первая помощь

Синдром вины уцелевшего: что делать, если стыдно быть в безопасности