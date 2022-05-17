Резников сообщил о новом приказе защитникам Мариуполя

Глава оборонного ведомства Украины рассказал подробности.
Защитникам Мариуполя Донецкой области отдан приказ сохранить свои жизни.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Сегодня происходят очень сложные и важные процессы, в том числе и переговорные с помощью Красного Креста. Как следствие – это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых и плюс еще раненых. Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", – отметил министр. .
Он сообщил, что приказ – сдержать группировку до 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их дальше в Донецкую область и в том числе оттянуть силы от Киева – выполнено, поэтому все обороны города являются героями.
"У них сейчас новый приказ – сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное", – сказал глава оборонного ведомства Украины.
Напомним, 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".
О спасении защитников "Азовстали" сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
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