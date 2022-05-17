Что российские оккупанты делают с Херсонщиной: в Минреинтеграции показали ужасную статистику

Что российские оккупанты делают с Херсонщиной: в Минреинтеграции показали ужасную статистику

Люди остались без украинских продуктов, медикаментов и возможности уехать с оккупированных территорий.

Города и села Херсонской области, оказавшиеся под российской оккупацией с первых дней войны, находятся в полной изоляции.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным ведомства, в Херсонской области жители 53 населенных пунктов остались без жилья, без воды и света живут общины 61 села и поселка, без газоснабжения – 23 и почти всех населенных пунктов, где используется сжиженный газ.

Без продуктов – 58, без медикаментов – 42, без горюче-смазочных материалов – 35.

Полностью разрушены 30 населенных пунктов, пенсии и социальные выплаты не выплачиваются жителям этих общин. В 18 селах и селениях нет связи и Интернета. 120 жителей Херсонщины похитили военные РФ, их судьба неизвестна.

В сообщении ведомства говорится, что предоставить полную и точную статистику последствий вторжения России невозможно из-за того, что на территории области продолжаются активные боевые действия. Для публикации использованы данные Херсонской облгосадминистрации.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе назревает гуманитарный кризис. В городе прогнозируют окончание запасов медикаментов в течение следующих двух недель. Среди прочего, больше нет растворов для капельниц, дефицит лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Не хватает ингаляционного кислорода. По данным мэра Херсона, во всех районах области без исключения есть значительная потребность в лекарственных средствах.

Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно.

Рашисты не пускают жителей Херсона выехать из оккупированной области

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