Что российские оккупанты делают с Херсонщиной: в Минреинтеграции показали ужасную статистику

Люди остались без украинских продуктов, медикаментов и возможности уехать с оккупированных территорий.
Города и села Херсонской области, оказавшиеся под российской оккупацией с первых дней войны, находятся в полной изоляции.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным ведомства, в Херсонской области жители 53 населенных пунктов остались без жилья, без воды и света живут общины 61 села и поселка, без газоснабжения – 23 и почти всех населенных пунктов, где используется сжиженный газ.
Без продуктов – 58, без медикаментов – 42, без горюче-смазочных материалов – 35.
Полностью разрушены 30 населенных пунктов, пенсии и социальные выплаты не выплачиваются жителям этих общин. В 18 селах и селениях нет связи и Интернета. 120 жителей Херсонщины похитили военные РФ, их судьба неизвестна.
В сообщении ведомства говорится, что предоставить полную и точную статистику последствий вторжения России невозможно из-за того, что на территории области продолжаются активные боевые действия. Для публикации использованы данные Херсонской облгосадминистрации.
Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе назревает гуманитарный кризис. В городе прогнозируют окончание запасов медикаментов в течение следующих двух недель. Среди прочего, больше нет растворов для капельниц, дефицит лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Не хватает ингаляционного кислорода. По данным мэра Херсона, во всех районах области без исключения есть значительная потребность в лекарственных средствах.
Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.
Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.
Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно.
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