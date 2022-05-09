"Про*бали": Арестович объяснил, почему Россия оккупировала юг Украины

Враг захватил юг страны из-за ошибок со стороны Украины. А в причинах, по которым, в частности, Херсон и Новая Каховка, были оккупированы российскими войсками, подробно разберется следствие.

Правоохранительные органы будут разбираться, почему регион быстро захватили российские захватчики.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube.

"Почему не подготовили Херсон, Новую Каховку? Почему не заминировали мосты, почему не взорвали?" – спросил Фейгин.

"Ответ очень короткий для тех, кто этой темой занимается: про*бали. Кто, чего и как – будем разбираться, в частности разбираются правоохранительные органы. Потому что – где-то некомпетентность, где-то измена – это самый большой вопрос. Обязательно всему дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете”, – ответил Арестович.

С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск. Уже больше двух месяцев херсонцы выходят с украинскими флагами на акции протеста, чтобы показать, что Херсон — это Украина. С голыми руками украинцы часто заставляют оккупантов отступать, отгоняют БТРы и КамАЗы с вооруженными солдатами. Однако из-за угроз и запугивания протестные акции проходят все реже. Те периодически стреляют в воздух, по земле.

Такая активная позиция жителей Херсонщины больше всего мешает оккупантам установить там новый порядок. Однако силы противника заняли Геническ, Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты.

Украинские органы государственной власти и местного самоуправления в Херсонской области пытаются обеспечивать жизнедеятельность региона, несмотря на то, что россияне назначили свою "власть". Преимущественно речь идет о хозяйственных вопросах – коммунальных услугах, социальной сфере, транспорте, помощи в организации гуманитарной помощи.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Что сейчас происходит в Херсоне и какие планы у российских оккупантов - "Нічна варта"

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