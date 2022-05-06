Херсонцы собираются выйти на митинг 9 мая за Украину

Херсонцы собираются выйти на митинг 9 мая за Украину

Горожане регулярно выходят на митинги против захватчиков.

В Херсоне 9 мая горожане собираются выйти на митинг за Украину.

Об этом сообщила общественная организация "Желтая лента".

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В следующий понедельник военные РФ планируют пройтись по улицам Херсона и похвастаться, что они "захватили город".

"Единственное, что они могут взять – это свои манатки и забираться с ними к себе на "родину"", — говорится в сообщении.

На митинг за Украину предлагают надеть сине-желтую одежду, взять государственную символику, и повсюду развешивать желтые ленты, чтобы "затопить улицы волной патриотических цветов".

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Что сейчас происходит в Херсоне и какие планы у российских оккупантов - "Нічна варта"

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