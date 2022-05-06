Херсонці збираються вийти на мітинг 9 травня за Україну

Херсонці збираються вийти на мітинг 9 травня за Україну

Містяни регулярно виходять на мітинги проти загарбників.

У Херсоні 9 травня містяни збираються вийти на мітинг за Україну.

Про це повідомила громадська організація "Жовта стрічка".

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Наступного понеділка військові РФ планують пройтись вулицями Херсона і похвалитись, що вони "захопити місто".

"Єдине, що вони можуть взяти – це свої манатки і забиратись з ними до себе на "родіну", - йдеться у дописі.

На мітинг за Україну пропонують одягнути синьо-жовтий одяг, взяти державну символіку, і всюди розвішувати жовті стрічки, щоб "затопити вулиці хвилею патріотичних кольорів".

Раніше радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

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