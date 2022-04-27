"Как лупили, так и будем лупить": Арестович о "референдуме" в Херсоне

"Как лупили, так и будем лупить": Арестович о "референдуме" в Херсоне

Для оккупантов РФ — это лишь продолжение международной изоляции и ускоренное введение санкций за попытку новой аннексии территории.

На временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму" о создании в области фейковой "ХНР". Сначала захватчики хотели провести этот псевдореферендум 27 апреля, но потом поняли, что не успевают, и перенесли его на середину мая.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину объяснил, чем обернется для врага этот так называемый референдум.

"Конечно, не успел бы никто до 27 (апреля) ничего организовать, потому что и реальный, и фейковый очень сложно организовать. Напоминаю, что, по закону Украины, на организацию референдума при соблюдении всех процедур тратятся там какие-то безумные сроки – где-то до полугода. Но не менее трех месяцев, а здесь они за 5 или 15 дней хотят организовать, так не бывает. Для них это только продолжение международной изоляции и ускоренное введение санкций за попытку новой аннексии территории. А для нас – это более широкий пакет экономической помощи, санкции – только как наше оружие уже и поступление военной помощи от Запада. Как лупили, так и будем лупить", — подчеркнул Арестович.

Напомним, несмотря на угрозу, херсонцы выходят на протесты, чтобы не допустить создания "ХНР".

Херсонцы вышли на очередной протест против псевдореферендума о создании так называемой "ХНР"

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