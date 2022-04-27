В Макарове эксгумируют целые семьи, расстрелянные во время оккупации

После освобождения Макарова сосед хоронили семьи, которые попадали под обстрелы при попытках эвакуироваться, теперь их тела эксгумируют для проведения расследований.

В настоящее время правоохранители начали эксгумацию тел расстрелянных рашистами людей, среди которых был и 12-летний ребенок, говорится в ТСН.

В одном из домов подорван решистами туалет и стиральная машина, а во дворе заброшены детские игрушки. Их, семья из Макарова не брала с собой, потому что быстро убегала из дома. Тогда, еще в оккупированном городе, вооруженные решисты заходили с угрозами в каждый дом и приказывали убираться. «Не уезжаете – сейчас здесь расстреливаем», — рассказывают выжившие.

Во время гуманитарного коридора, который решители сами же и пообещали – колонна автомобилей с жителями Макарова, россияне расстреляли. «Брату попал в машину. Брат, невестка и один внук погиб там на городе, а один внук был ранен и жена тоже была ранена, она чудом это дитя на себе до посадки как-то донесла», — рассказывает брат погибшего.

Успел спастись и сосед Григорий, также находившийся в этой колонне. «До Королевки даже не доехали, и они открыли огонь. Первую очередь пустили, кто в первую очередь успел выскочить из машин – тот жив остался, кто ранен, кто цел. Вторая очередь – уже никто не выскакивал. Взорвалась первая машина Олега, за Олеговой вторая машина загорелась», — рассказывает мужчина.

Олег, о котором говорит Григорий — это 60-летний сосед, убитый вместе с невесткой и внучкой. Их тела он забрал при первой безопасной возможности и похоронил у них во дворе. В настоящее время правоохранители проводят эксгумацию. "В результате судебно-медицинского вскрытия указанных остатков будут установлены причины их смерти, что будет еще одним доказательством агрессии военных РФ", — говорят прокуроры.

В настоящее время в Макаровском районе правоохранители уже эксгумировали более сотни расстрелянных местных жителей. Точное количество жертв еще устанавливают.

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