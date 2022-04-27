В Макарові ексгумують цілі родини, яких розстріляли під час окупації

В Макарові ексгумують цілі родини, яких розстріляли під час окупації

Після звільнення Макарова, сусід ховали родини, які потрапляли під обстрілі за спроб евакуюватись, тепер їхні тіла ексгумують для проведення розслідувань.

Нині правоохоронці розпочали ексгумацію тіл розстріляних рашистами людей, серед яких була і 12-ти річна дитина, йдеться в ТСН.

У одній із хат підірваний рашистами туалет та пральна машина, а на подвір'ї покинуті дитячі іграшки. Їх, родина із Макарова не брала із собою, бо швидко тікала з дому. Тоді, ще в окупованому місті, озброєні рашисти заходили із погрозами у кожну хату і наказували забиратися геть. «Не виїжджаєте – зараз тут розстрілюємо», - переповідають ті, хто вижив.

Під час гуманітарного коридору, який рашисти самі ж і пообіцяли – колону автомобілів із жителями Макарова, росіяни розстріляли. «Брату потрапило в машину. Брат, невістка і один внук загинув там на місті, а один внук був поранений і жінка братова також, була поранена, вона дивом це дитя на собі до посадки якось донесла», - розповідає брат загиблого.

Встиг врятуватися і сусід Григорій, який також був у цій колоні. «До Королівки навіть не доїхали і вони відкрили вогонь. Першу чергу пустили, хто в першу чергу встиг вискочить з машин – той живий лишився, хто поранений, хто цілий. Друга черга – уже ніхто не вискакував. Вибухнула перша Олегова машина, за Олеговою друга машина загорілася», - розповідає чоловік.

Олег, про якого каже Григорій - це 60-річний сусід, якого вбили разом із невісткою та онукою. Їхні тіла, він забрав за першої безпечної можливості і поховав у них у дворі. Нині правоохоронці проводять ексгумацію. «В результаті судово-медичного розтину вказаних рештків будуть встановлені причини їхньої смерті, що буде ще одним доказом агресії військових РФ», - кажуть прокурори.

Нині в Макарівському районі правоохоронці вже ексгумували більше сотні розстріляних місцевих. Точну кількість жертв ще встановлюють.

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