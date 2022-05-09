"Про*бали": Арестович пояснив, чому Росія окупувала південь України

Ворог захопив південь країни через помилки з боку України. А у причинах, через які зокрема, Херсон та Нова Каховка, були окуповані російськими військами, детально розбереться слідство.

Правоохоронні органи розбиратимуться, чому регіон швидко захопили російські загарбники.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну на YouTube.

"Чому не підготували Херсон, Нову Каховку? Чому не замінували мости, чому не підірвали?" – запитав Фейгін.

"Відповідь дуже коротка для тих, хто цією темою займається: про*бали. Хто, чого і як – так, розбиратимемося, зокрема розбираються правоохоронні органи. Тому що – де некомпетентність, де зрада – це найбільше запитання. Там розбираються, і обов'язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні, і всі на світі", – відповів Арестович.

Від початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. Уже більше двох місяців херсонці виходять з українськими прапорами на акції протесту, аби показати, що Херсон - це Україна. Із голими руками українці часто змушують окупантів відступати, відганяють БТРи і КамАЗи з озброєними солдатами. Однак через погрози та залякування протестні акції відбуваються дедалі рідше. Ті періодично стріляють у повітря, по землі.

Така активна позиція мешканців Херсонщини найбільше заважає окупантам встановити там “новий порядок”. Однак сили противника зайняли Генічеськ, Каховку, Нову Каховку та інші населені пункти.

Українські органи державної влади та місцевого самоврядування на Херсонщині намагаються забезпечувати життєдіяльність регіону, незважаючи на те що, росіяни призначили свою “владу”. Переважно йдеться про господарські питання – комунальні послуги, соціальна сфера, транспорт, допомога в організації гуманітарної допомоги.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

Що зараз відбувається в Херсоні та які плани в російських окупантів – "Нічна варта"

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