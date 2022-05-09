Окупанти в Херсоні "масштабно" відсвяткували 9 Травня (відео)

У тимчасово захопленому Херсоні російські окупанти вийшли на парад.

Загарбники у Херсоні створюють картинку для пропагандистського телебачення. У парку Слави зібрали невелику масовку із червоними прапорами.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

"Росіяни для масовки на акцію у Херсоні з відзначення 9 Травня завозять акторів з тимчасово окупованого Сімферополя і так званої ДНР", - зазначили в зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України.

Раніше призначений російськими окупантами "глава Херсонської області", колишній український політик Володимир Сальдо розповів, що в Херсоні мають на меті вперше за останні роки відсвяткувати 9 травня.

У тимчасово окупованій Каховці так звана "влада", яку призначили військові РФ, теж планує масштабно святкувати 9 Травня. За планами так званого "керівника" міста Павла Філіпчука, у місті відбудеться парад, мітинг, пригощатимуть кашею. Він також обіцяє появу безсмертного полку. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

Як зараз живуть люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

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