Оккупанты в Херсоне "масштабно" отпраздновали 9 Мая (видео)

Во временно захваченном Херсоне российские оккупанты вышли на парад.

Захватчики в Херсоне создают картинку пропагандистского телевидения. В парке Славы собрали небольшую массовку с красными флагами.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

"Россияне для массовки на акцию в Херсоне с празднования 9 Мая завозят актеров из временно оккупированного Симферополя и так называемой "ДНР", — отметили в сводной информации областных военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины.

Ранее назначенный российскими оккупантами "глава Херсонской области", бывший украинский политик Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне хотят впервые за последние годы отпраздновать 9 Мая.

Во временно оккупированной Каховке так называемая "власть", назначенная военными РФ, тоже планирует масштабно праздновать 9 Мая. По планам так называемого "руководителя" города Павла Филипчука, в городе состоится парад, митинг, будут угощать кашей. Он тоже обещает появление бессмертного полка. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

Как сейчас живут люди на временно оккупированных территориях Херсонской области

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