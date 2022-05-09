Ни мобилизации, ни "побед": о чем говорил Путин на параде 9 Мая

Ни мобилизации, ни "побед": о чем говорил Путин на параде 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади, говорил о притеснениях Запада и стремлении защищаться.

В России сегодня отмечают День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. В этом году 9 Мая празднуют на фоне так называемой "специальной военной операции" – так власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня в Москве отменили воздушную часть парад. В Кремле утверждают, что из-за погодных условий, хотя в столице РФ – погода отличная.

Накануне ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин – в связи с неудачами, которые терпит российская армия, может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. В украинском МВД также говорили о вероятности объявления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской областей и оккупированных территорий Запорожья.

Associated Press

Таких заявлений Путин не делал, звучали другие заявления, а речь была короткой. В частности, Путин заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ борются на "своей" земле.

"В эти дни вы боретесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины России. Россия дала предупредительный отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России борются на своей земле. Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцев Донбасса, вы боретесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", — обратился Путин к военным. Показательно, что палачами и карателями весь мир считает именно армию РФ и самого Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что "Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности".

Associated Press

Во время выступления Путин пожаловался, что коллективный Запад не предоставил России "гарантий безопасности" и у РФ "не было другого выхода", кроме как напасть на Украину.

"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все зря, страны НАТО не захотели услышать нас. Открыто шла подготовка к карательной операции на Донбассе. Создавалась угроза непосредственно у наших границ. Столкновение с неонацистами было неизбежно", — сказал Путин, выступая на параде в Москве.

Говоря о памяти погибших в Великой отечественной войне, Путин упомянул и погибших в Одессе в 2014 году.

"Сегодня мы склоним голову перед памятью тех, чья жизнь унесла Великая отечественная война. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, живьем сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса — мирных жителей, погибших от обстрелов, варварских ударов неонацистов", — заявил он.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время уличных противостояний от огнестрельных ранений погибли 6 протестующих, еще 42 человека скончались в результате пожара в Одесском доме профсоюзов. Россия воспользовалась трагедией в свою пользу, представляя ее в СМИ как следствие отношения украинцев к русским и русскоязычным.

Стоит отметить, что каждый день Россия терпит потери в войне против Украины. По состоянию на 9 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 25,6 тысяч человек, сообщили в Генштабе.

Исторические параллели: отличаются ли действия Путина от Гитлера в начале Второй мировой

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