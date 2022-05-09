Кабмин выделил более 43 млн гривен на содержание российских пленных

Кабмин выделил более 43 млн гривен на содержание российских пленных

Правительство выделило средства из резервного фонда государственного бюджета на содержание военнопленных из РФ.

Кабинет министров Украины выделил 43,7 млн гривен для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 7 мая 2022 г. №352-р.

Министерство финансов должно осуществить указанные расходы из средств резервного фонда государственного бюджета.

"Министерству юстиции предоставить до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", — говорится в постановлении.

Напомним, ВСУ взяли в плен пятерых российских военнослужащих, которые теперь дают показания о преступлениях своих командиров.

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