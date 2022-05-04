"Очень сложный" — Маляр о процессе обмена украинских пленных с РФ

В отличие от 2014 года, Российская Федерация не очень хочет обменивать военнопленных.

В Министерстве обороны подчеркнули, что украинская сторона полностью сформировала структуру обмена по требованиям Женевских конвенций в отличие от РФ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью HB.

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"Россия очень неохотно идет на обмены, ситуация по сравнению с 2014 годом изменилась. Очень сложно проходят у нас списки на обмен, единственное, что могу сказать, мы полностью сформировали структуру обмена по требованиям Женевских конвенций. На сегодняшний день у нас прозрачные обмены, и у нас есть посредник — организация Красного Креста, через них идут все списки, мы не обмениваемся с Россией этими списками напрямую", — рассказала она.

Маляр добавила, что процесс обмена военнопленными между Украиной и РФ очень сложен. Кремль препятствует любыми способами. Также она отметила, что Россия не соблюдает правила содержания пленных согласно международным стандартам.

"Красный крест в мире знают и уважают. Но россияне всячески преграждают этот процесс, он очень сложен. Со своей стороны, мы полностью обеспечиваем процесс содержания пленных согласно международным стандартам, со стороны России это не делается. Наши пленные возвращаются в таком состоянии, что потом проходят реабилитацию в наших военных госпиталях, к нашим людям относятся с нарушением норм международного права, и мы, безусловно, все это документируем", — отметила заместитель МО Украины.

Следует отметить, что между Украиной и Россией произошло несколько обменов военнопленными. В последний раз – 30 апреля. Домой вернулись 14 украинцев, среди них – беременная военная.

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