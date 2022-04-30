Украина снова провела обмен пленными с Россией: среди них – беременная военная

Украина провела 30 апреля обмен пленными с Россией, поэтому на родину возвращаются 14 украинцев.
Из 14 украинцев, которых удалось обменять, семеро – военные, еще семеро – гражданские.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Верещук заявила, что украинская сторона отказывается проводить обмен пленными из РФ, если в списке нет женщин. Россия не хочет отпускать из плена украинок.
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