"Дуже складний"- Маляр про процес обміну українських полонених з РФ

На відміну від 2014 року, Російська Федерація не дуже хоче обмінювати військополонених.

В Міністерстві оборони наголосили, що українська сторона повністю сформувала структуру обміну за вимогами Женевських конвенцій на відміну від РФ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю HB.

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"Росія дуже неохоче йде на обміни, ситуація порівняно з 2014 роком змінилася. Дуже складно проходять в нас списки на обмін, єдине, що можу сказати, ми повністю сформували структуру обміну за вимогами Женевських конвенцій. На сьогодні в нас прозорі обміни, і в нас є посередник — організація Червоного Хреста, через них ідуть усі списки, ми не обмінюємося з Росією цими списками напряму", - розповіла вона.

Маляр додала, що процес обміну військовополоненими між Україною та РФ дуже складний. Кремль чинить перешкоди будь-якими способами. Також вона зазначила, що Росія не дотримується правил утримання полонених згідно з міжнародними стандартами.

"Червоний хрест в світі знають та поважають. Але росіяни всіляко чинять перепони цьому процесу, він дуже складний. З свого боку, ми повністю забезпечуємо процес утримування полонених згідно міжнародних стандартів, з боку Росії це не робиться. Наші полонені повертаються в такому стані, що потім проходять реабілітацію в наших військових шпиталях, до наших людей ставляться з порушенням норм міжнародного права, і ми безумовно все це документуємо", - зазначила заступниця МО України.

Варто зазначити, що між Україною та Росією відбулися декілька обмінів військовополоненими. Востаннє - 30 квітня. Додому повернулися 14 українців, серед них - вагітна військова.

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