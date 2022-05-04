Маляр повідомила про екокатастрофу у деяких місцевостях України через російські трупи

Заступниця міністра оборони розповіла про демотивованість військ РФ і жахливе ставлення до власних жертв.

Російські війська демотивовані кількістю власних втрат. Цю інформацію максимально доносять до росіян українські інформаційні війська.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у інтерв'ю НВ, зазначивши, що жахливе ставлення до власних жертв призводить до екокатастрофи у деяких місцевостях України.

"Вони своїх вбитих солдат навіть не забирають. Це становить проблему і для нас, бо в деяких місцевостях взагалі йдеться по екологічну катастрофу, там досі знаходиться велика кількість тіл, з якими відбуваються певні біологічні процеси. Те, що ми змогли зібрати, ми належним чином документуємо, згідно до міжнародного права, зберігаємо та просимо забрати. Вони їх не забирають, більш того, ховають цю інформацію від родичів загиблих, щоб не нагнітати паніку і, можливо, не виплачувати матеріальну допомогу", - розповіла Маляр.

За її словами, таке ставлення до своїх демотивує дуже сильно.

"Ми знаємо по наших джерелах, що в них сьогодні серйозна проблема і з призовом, і з мобілізацією, що вони навіть половину свого плану не можуть виконати, що люди в Росії та на окупованих територіях масово переховуються і уникають цієї мобілізації", - додала Маляр.

Нагадаємо, що з березня цього року на контрольно-постових пунктах Південного та Північнокавказького федеральних округів РФ регулярно затримують військовослужбовців, які нелегально провозять зброю та боєприпаси з України. Переважно це солдати 58 загальновійськової армії (в/ч 47084, Владикавказ), які планували використовувати зброю в особистих цілях або продати.

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