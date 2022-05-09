В Москве отменили пролет авиации на параде из-за солнечной погоды

Диктатор Владимир Путин утром 9 мая приехал на парад на Красную площадь и выступил с речью.

В Москве впервые за всю историю современной РФ отменили воздушную часть парада к 9 мая из-за якобы погодных условий. Ранее анонсированный пролет самолета "Судного дня" так и не состоялся.

Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

Ранее у Путина громко анонсировали, что над Красной площадью 9 мая пролетят три "четверки" самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. А еще группа из восьми МиГ-29смт должна была пролететь в форме буквы Z, ставшей символом варварского нападения РФ на Украину.

Следует заметить, что в Москве сейчас умеренные погодные условия без мощных ветров, ураганов и ливней. Напротив в столице РФ – солнечно.

Кроме того, воздушная часть парада была отменена и в Петербурге. Официальная причина тоже вроде бы погодные условия на аэродромах взлета. Впрочем, как показывает прогноз, там тоже солнечно, порывов ветра нет, температура достигает +8 градусов.

В свою очередь, на парад прибыл диктатор Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. Кремлевский глава в своей речи традиционно произносил пропандистские речи, обвинял Запад и Украину, пытался оправдать нападение на Украину, но всеобщую мобилизацию, которую обсуждали в СМИ, так и не объявил.

Напомним, Путин поздравил Украину с "Днем победы".

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