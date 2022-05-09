"В Украине будет два Дня Победы, а Путин обречен" — Зеленский

"В Украине будет два Дня Победы, а Путин обречен" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в Украине совсем скоро будут два Дня Победы и Крещатик увидит парад победы Украины в войне, которую цинично развязал диктатор Владимир Путин.

Российский диктатор Владимир Путин, ведущий варварскую войну против Украины, будет проклят миллионами предков и потеряет все. В тоже время вскоре в Украине будет два Дня Победы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 9 апреля.

Зеленский заявил, что нет оккупанта, который сможет прижиться на украинской свободной земле, и нет захватчика, который сможет властвовать над свободными украинцами.

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"Он (Путин. — Ред.) обречен, потому что проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийцу. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы — победы Украины!", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что Украина непременно победит, потому что "кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину".

"Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя – за свою свободу, за свою независимость" – подытожил он.

Напомним, историк Ярослав Грицак заявил, что Россия после поражения в войне против Украины будет очень ослаблена, скатится до уровня 1991 года. Страна-агрессорка будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

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