"В Україні буде два Дні Перемоги, а Путін приречений" - Зеленський

"В Україні буде два Дні Перемоги, а Путін приречений" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні зовсім скоро буде два Дні Перемоги і Хрещатик побачить парад перемоги України у війні, яку цинічно розв'язав диктатор Володимир Путін.

Російський диктатор Володимир Путін, який веде варварську війну проти України, буде проклятий мільйонами предків і втратить все. Натомість зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 9 квітня.

Зеленський заявив, що немає окупанта, який зможе прижитися на українській вільній землі, й немає загарбника, який зможе панувати над над вільними українцями.

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"Він (Путін. - Ред.) приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги - перемоги України!", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що Україна неодмінно переможе, бо "хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми - за Батьківщину".

"Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе - за свою свободу, за свою незалежність" - підсумував він.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак заявив, що Росія після поразки у війні проти України буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року. Країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

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