Третя світова Путіна: головні сценарії продовження війни проти України

"Ніколи знову". Саме ці слова українці разом із цілим світом повторюють кожного року 8-9 травня, згадуючи жертв Другої світової війни. Натомість на Червоній площі в Москві щороку звучить "можем повторить".

Москва привласнила перемогу у Другій світовій, хоча найбільше тоді загинуло саме українців – приблизно 9 млн. За майже 80 років після її закінчення, Путін вигадав свій "світ Геббельса", розповідаючи про знищення "нацизму" в Україні, як і під час Другої світової.

У День пам’яті та примирення 8 травня Володимир Зеленський записав своє звернення до українців зі вщент зруйнованої "русским миром" Бородянки:

"Цьогоріч ми кажемо "ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. 24 лютого слово "ніколи" стерли. Розстріляли й розбомбили. Сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули: "знову".

Із наближенням 9 травня – сакральної для путінського побєдобєсія дати – інформпростір заполонили прогнози, що ж іще такого моторошного може зробити Путін. Американська та британська розвідки попереджали: Кремль офіційно оголосить війну Україні, щоб запустити маховик загальної мобілізації в Росії. Інші ж наголошували: Путіну це не вигідно, тому він докладе максимум зусиль, щоб повністю відрізати Україну від моря, завершивши створення "Новоросії".

Поки на Заході сперечаються, українців цікавить, коли перестануть літати ракети і закінчиться війна. Де ж та обіцяна західна зброя, яка допоможе нам перемогти? Коли нарешті російська економіка падатиме швидше за українську?

ТСН.ua зібрав відповіді на ці питання та проаналізував головні сценарії розвитку путінської війни проти України.

Оголошення війни

На військових навчаннях у Калінінграді Росія імітує атаку Європи ядерною зброєю, а спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявляє, що Росія зупиниться на кордоні з Польщею. Це нова реальність Європи, де вперше від часів Другої світової Росія розв’язала повномасштабну війну.

При цьому, судячи із заяв навколопутінських посіпак, Кремль вирішив відійти від "денацифікації України" - заявленої на самому початку мети війни. Чому? Бо росіяни слабо розуміють, що це таке, а багато хто навіть не може вимовити слово "денацифікація".

Тому в Москві поспіхом перейшли до іншої методички: Росія воює проти цілої НАТО з її економікою та технологіями. Про це зокрема заявив голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який постійно безуспішно "воює" з Ілоном Маском у Twitter, до речі закликавши якнайшвидше переводити російську економіку на військові рейки.

Кремль чимдуж зомбує росіян, підвищуючи градус ненависті до українців, яких начебто взяли в полон злісні американці та натівці. Тому, за задумом кремлівської пропаганди, нас треба звільнити, а заразом й інші країни, території яких до 1917 року входили до складу Російської імперії.

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Вінцем цього маразму для росіян має стати "свято" побєдобєсія 9 травня, яке так любить Путін. Головна ціль – підвищити градус ненависті росіян до українців і всього цивілізованого світу настільки, щоб вони самі бігли до військкоматів і йшли на фронт.

За інформацією західної розвідки, Путін навіть не погребує офіційним оголошенням війни Україні, щоб зібрати побільше гарматного м’яса і кинути його на фронт. Проте, впадає в око, що в Москві не продумали ідеологію повномасштабної війни проти України. Тому, принаймні поки що, росіяни готові спостерігати за геноцидом українців з екранів своїх зомбоящиків, а не помирати за божевільні ідеї Путіна на полі бою.

Так, ТСН.ua вже писав, що Кремль може влаштувати серію кривавих терактів проти власного ж народу, звинувативши в цьому Україну, щоб змусити росіян люто ненавидіти українців. Але тоді зруйнується міф про "непереможну" російську армію та спецслужби, які проґавили "теракти" на своїй же території.

Звісно, історія доводить, що пропаганда може згодувати росіянам навіть біологічні американські та натівські лабораторії, які буцімто діють на території України. Тому змусити їх повірити в чергову нісенітницю дуже просто. До того ж, від оголошення воєнного стану в Росії Путін може лише виграти.

Чому? ТСН.ua вже писав, що це надасть Путіну необмежену повноту влади саме в економічній площині. Вся економіка перейде на військові рейки, а це означає, що можна забирати власність незгодних з політикою Путіна олігархів, якщо такі там ще залишилися, та й усіх інших громадян, просто так.

"Новоросія"

У неділю, 8 травня, Путін розіслав країнам привітання з Днем перемоги. Серед адресатів була й Україна. У листі Кремль цинічно побажав українцям "мирного та справедливого майбутнього". По обидва боки Атлантики теж продемонстрували символізм.

По-перше, 8 травня до Ужгорода приїхала перша леді США Джилл Байден. Разом із Оленою Зеленською вони відвідали місцеву школу, де розмістилися українці, які були вимушені тікати з охоплених війною областей. Це вже не кажучи про візит до Ірпеня прем’єра Канади Джастіна Трюдо та виступ просто у київському метро легендарного рок-гурту U2 та Боно.

По-друге, відвідати Україну 9 травня Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца. Було б дуже символічно, якби він приїхав до Києва саме цього дня. Проте, що точно стане ударом для Путіна, так це підписання Байденом закону про ленд-ліз, що вже анонсували у Білому домі.

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Все ж, більшість експертів схиляються до думки, що на 9 травня (або за кілька днів після цієї дати) Путін може оголосити про анексію Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних кордонах, разом із частиною Запорізької та Херсонської областей.

Вже тиждень проросійські пабліки рясніють заявами самопроголошених очільників цих регіонів про те, що вони хочуть жити у складі РФ. Іноді доходить просто до маразму. Десь встановлюють пам’ятники Леніну, політику якого критикує Путін. Херсонщині окупанти начебто повертають герб часів Російської імперії. А Луганськ на 9 травня вирішили перейменувати на Ворошиловград.

Проте і це не те, на що сподівалися в Кремлі. Після поразки під Києвом, Путін реанімував проєкт "Новоросія", вважаючи, що може до 9 травня захопити ледь не пів України від Харкова до Придністров’я, вочевидь надумавши піти і на Молдову. Проте і ці плани ЗСУ зірвали, а на 9 травня у Мелітополі, Бердянську, Новій Каховці, Енергодарі та Херсоні, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією, заплановані проукраїнські мітинги.

Вибори-2024

За словами заступника генсека НАТО Мірча Джоане, невдовзі війна Росії проти України перейде у вирішальну фазу.

The Washington Post пише: якщо українці зможуть протриматися до надходження безпосередньо на фронт нових партій озброєння, є шанс, що вдасться витіснити Росію з позицій, які та зайняла під час повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта Олега Жданова, про звільнення нині захоплених Росією територій можна починати розмову не раніше червня.

"Треба отримати техніку, яку нам пообіцяли західні партнери, сформувати підрозділи і навчити особовий склад. На сьогодні у нас є сили і засоби для утримання займаних позицій. Україна чотири тижні вистояла за найгірших умов. Зараз у ЗСУ умови покращуються, а у росіян погіршуються. В російській армії йде деградація як особового складу, так і військової техніки, бо вони знімають зі зберігання стару радянську", - коментує ТСН.ua Олег Жданов.

Поки американські ЗМІ, зокрема The New York Times, продовжують розвінчувати путінські міфи про російськомовних українців, яких начебто треба захищати від нацистів і бандерівців, в Європі, надто в Німеччині, починають усвідомлювати хибність своєї політики щодо Росії, вже відкрито заявляючи, що Червона армія "перемогла" у Другій світовій, поклавши майже 9 млн українців, та завдяки тому ж ленд-лізу від американців.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни шляхом дипломатії та перемовин. Ще б пак, адже він не може програти війну проти України напередодні своїх президентських виборів у березні 2024 року, в якому б вигляді вони не відбулися. Інакше він втратить не лише свій царський трон, а й можливо і життя.

Саме тому він продовжуватиме підвищувати ставки. Повномасштабним вторгненням 24 лютого Путін фактично легалізував ракетно-бомбові удари по Україні, чого не було всі вісім років війни на Донбасі. Зараз всіх українців цікавить, як зупинити бомбардування? Адже навіть якщо ми розгромимо російську армію на полі бою, ніхто не знає, скільки у Путіна ще є в запасі ракет, якими він може продовжувати бомбити мирні українські міста.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь каже, що це насправді на совісті наших західних партнерів. Від 2014 року Київ постійно просив надати нам системи ППО та ПРО. По обидва боки Атлантики сміялися, мовляв, 21 сторіччя, які ракетні удари.

"Зараз вони опускають очі і кажуть: "Так, ми будемо думати". Я впевнений, що українські спеціалісти, які працюють на С-300, швидко освоять американські Patriot. Україна не просить, щоб США за нас воювали та збивали російські ракети чи літаки. Ми просимо надати нам наприклад польські винищувачі МіГ-29, які теж можуть закривати небо і збивати ракети. Крім цього нам треба Patriot і норвезькі системи NASAMS. Разом із тим я насправді вражений роботою нашої ППО, бо вона служила ще СРСР. Польща, як і всі країни колишнього Варшавського договору взагалі зараз сидять без ППО, бо не ремонтували радянські системи, думаючи, що закуплять натівські", - підсумовує для ТСН.ua Михайло Самусь.