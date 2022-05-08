Аншлюс Австрії та анексія Криму: Путін йде стопами Гітлера

Історичні паралелі між Другою світовою і війною в Україні - чіткі і красномовні. Починаючи від фігури диктатора і закінчуючи початком війни: анексія Судетів у 30-х минулого століття. Анексія Криму росіянами у 2014.

Реакція світу: намагання умиротворити агресора і усвідомлення того, що єдине що його може зупинити - це перемога на полі бою.

Про схожість дій двох диктаторів в ефірі з Берліна розповів кореспондент ТСН Дмитро Святненко, який запросив трьох істориків, щоб проаналізувати і зіставити політику Гітлера і Путіна.

Прихід до влади

Росія. 1999 рік. Борису Єльцину шукали наступника два роки. Спинилися на Володимирові Путіну. На момент передачі влади він уже очолював уряд. Сам колишній КДБебешник з оперативною кличкою Моль. Блідий, маленький, злодійкуватий

Німеччина. 1932 рік. Після парламентських виборів жодна партія не набирає більшості голосів. Канцлера має призначити президент – 86-річний маршал Пауль фон Гінденбург. Вибір припав на Адольфа Гітлера. Вибір, який теж багатьох здивував.

Внутрішня політика і пропаганда

Невдовзі Гінденбург помер. Гітлер приєднує до посади канцлера ще й посаду президента. Його починають називати фюрер. Він прибирає всіх політичних конкурентів та згортає свободу преси. Держава впливає на життя людей.

Масові заходи з демонстрацією сили. Відусюди німцям у вуха вливають расові теорії та розповідають про виключність арійців. Костюмовані марші та заклики знищувати ворогів рейху. І таємна поліція - гестапо та абвер таких ворогів знищували. За пропаганду відповідав цілий міністр Йозеф Гебельс.

Путін засвоїв і удосконалив технологію гебельсівської пропаганди. Сучасна Росія мало чим відрізняється від гітлерівської Німеччини: фізично знищена опозиція, контрольовані засоби масової інформації та силові структури із необмеженими повноваженнями. І так звані "скрепи" - релігія, мова, додаткова хромосома та безсмертний полк. Не забули і про "юн-армію" - це такий гітлерюгінд по-путінськи.

А ще росіяни поцупили у нацистів символіку: "V", якою вони позначали свою техніку під Києвом, носили на шевронах члени "СС". А сумнозвісний знак "Z" у німців називався "Вольфзангель" - "вовчий гачок". У різний час вважався символом жорстокої та необмеженої тиранії, ненfвисті, нацизму та неонацизму. Тfкож його вішали на шеврони або малювали на кораблях.

Основні паралелі між нацистською Німеччиною і сьогоднішньою Росією полягають в культивуванні виключності. Культивуванні вищості. В культивуванні територіальних загарбань гаслами або лібенсраум – тобто життєвий простір і так званий рускій мір в іншому.

Геополітика: аншлюс та анексія

"Ми втратили свою велич, нас ніхто не любить, ми змусимо себе любити, має бути реванш". Він йшов на вибори до рейхстагу в 1932 році під цими гаслами. Населення Німеччини прагнуло реваншу за поразку у Першій світовій війні. Гітлер цей реванш обіцяв. У 1933-му Німеччина вийшла з Ліги Націй і почала крок за кроком порушувати Версальський мирний договір, який підписала після війни. Під виглядом захисту німців Гітлер спочатку анексував частину Чехословаччини, а потім Австрії. Світ мовчав.

аншлюс Австрії Гітлер готував чотири роки. Німеччина вкладала скажені кошти в мережу агентури у Відні. Наймали і озброювали молодиків, фактично тітушок та готували переворот. У 1934 році їм вдалось вбити канцлера Дольфуса. Але заколот провалився. Мети Гітлер досяг через чотири роки. Підкуп зрадників спрацював.

Гітлер почав порушувати Версальский мирний договір, захоплювати Рейнську область, а потім пішла Чехословаччина, аншлюс Австрії і це знову ж таки були крок за кроком до великого конфлікту. І приміряння до того, чи готовий світ протидіяти.

Був у Гітлера і свій Лукашенко. Італійський диктатор Беніто Муссоліні регулярно підгавкував фюреру. Власне на аншлюс Австрії фюрер наважився після розмови з дуче.

Ображені і зневірені росіяни в середині дев'яностих чекали свого фюрера. І він прийшов. Назвав розпад Радянського союзу найбільшою трагедією двадцятого століття, а потім озвучив і територіальні претензії до сусідів. Зокрема до України, Грузії та Казахстану. Від початку двохтисячних російська армія знищила незалежність Ічкерії. Тепер це Чеченська республіка в складі РФ із терористом Кадировим на чолі.

У 2008 Росія напала на Грузію. За версією агресора, вона захищала російськомовне населення, а грузинів примушували до миру. Внаслідок війни Тбілісі втратив значну територію. Захід кремлівську агресію проігнорував.

На початку 2014 року Путін напав на Україну. Без оголошення війни. Офіційною датою анексії Криму росіяни вважають 20 лютого 2014 року.

Так само як Гітлер в Австрії, Путін роками вливав гроші в кримських політиків. Скуповував зрадників і організовував тітушок. Так само як Гітлер в Австрії, Путін хизувався, що операція пройшла, нібито, без єдиного пострілу.

Гроші у зрадників вливали на Донбасі та по всій Україні. Але щось не спрацювало. Лише завдяки військовій потузі путінським військам вдалось захопити частину Донбасу. Неоголошена війна триває понад 8 років. У лютому цього року Путін спробував захопити Київ.

За кілька тижнів до військової поразки Гітлер звернувся до німецького народу. Харизматичний промовець обіцяв швидку перемогу, адже Німеччина нібито, створила супер зброю, яка переможе всіх ворогів. А потім він спустився в бункер і сказав генералам, що були поруч…

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.