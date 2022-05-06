Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну: Шмигаль назвав дату

Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.

Остаточне рішення ухвалить очільник Кремля.

Про це 6 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка відбулася у Варшаві.

"За даними партнерських спецслужб у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб", - зазначив він.

Водночас очільник українського уряду зазначив, що поки ще точно невідомо, чи оголосить президент Росії Володимир Путін війну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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