Россия намерена объявить Украине полноценную войну: Шмыгаль назвал дату

Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну.
Окончательное решение примет глава Кремля.
Об этом 6 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам прошедшей в Варшаве международной донорской конференции в поддержку Украины.
"По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", — отметил он.
В то же время глава украинского правительства отметил, что пока точно неизвестно, объявит ли президент России Владимир Путин войну.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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