Аншлюс Австрии и аннексия Крыма: Путин идет по стопам Гитлера

Исторические параллели между Второй мировой и войной в Украине – четкие и красноречивые. Начиная от фигуры диктатора и заканчивая началом войны: аннексия Судет в 30-х прошлого века. Аннексия Крыма россиянами в 2014 году.

Реакция мира: попытка умиротворить агрессора и осознание того, что единственное, что его может остановить — это победа на поле боя.

О схожести действий двух диктаторов в эфире из Берлина рассказал корреспондент ТСН Дмитрий Святненко, пригласивший трех историков, чтобы проанализировать и сопоставить политику Гитлера и Путина.

Приход к власти

Россия. 1999 год. Борис Ельцин искали преемника два года. Остановились на Владимире Путине. К моменту передачи власти он уже возглавлял правительство. Сам бывший КГБэбешник с оперативной кличкой Моль. Бледный, маленький, вороватый

Германия. 1932 год. После парламентских выборов ни одна партия не набирает большинство голосов. Канцлера должен назначить президент – 86-летний маршал Пауль фон Гинденбург. Выбор пал на Адольфа Гитлера. Выбор, который тоже многих удивил.

Внутренняя политика и пропаганда

Вскоре Гинденбург скончался. Гитлер присоединяет к должности канцлера и должность президента. Его начинают называть фюрером. Он убирает всех политических конкурентов и сворачивает свободу печати. Государство влияет на жизнь людей.

Массовые мероприятия с демонстрацией силы. Отовсюду немцам в уши вливают расовые теории и рассказывают об исключительности арийцев. Костюмированные марши и призывы уничтожать врагов рейха. И тайная полиция – гестапо и абвер таких врагов уничтожали. За пропаганду отвечал целый министр Йозеф Геббельс.

Путин усвоил и усовершенствовал технологию геббельсовской пропаганды. Современная Россия мало чем отличается от гитлеровской Германии: физически уничтоженная оппозиция, контролируемые СМИ и силовые структуры с неограниченными полномочиями. И так называемые "скрепы" – религия, язык, дополнительная хромосома и бессмертный полк. Не забыли и о "юн-армии" – это такой гитлерюгинд по-путински.

А еще россияне своровали у нацистов символику: "V", которой они обозначали свою технику под Киевом, носили на шевронах члены "СС". А печально известный знак "Z" у немцев назывался "Вольфзангель" – "волчий крючок". В разное время считался символом жестокой и неограниченной тирании, ненависти, нацизма и неонацизма. Также его вешали на шевроны или рисовали на кораблях.

Основные параллели между нацистской Германией и сегодняшней Россией заключаются в культивировании исключительности. Культивирование превосходства. В культивировании территориальных захватов лозунгами или либенсраума – то есть жизненное пространство и так называемый русский мир в другом.

Геополитика: аншлюс и аннексия

"Мы потеряли свое величие, нас никто не любит, мы заставим себя любить, должен быть реванш". Он шел на выборы в рейхстаг в 1932 году под этими лозунгами. Население Германии стремилось к реваншу за поражение в Первой мировой войне. Гитлер этот реванш обещал. В 1933 году Германия вышла из Лиги Наций и начала шаг за шагом нарушать Версальский мирный договор, который подписала после войны. Под видом защиты немцев Гитлер сначала аннексировал часть Чехословакии, а затем Австрии. Мир молчал.

Аншлюс Австрии Гитлер готовил четыре года. Германия вкладывала бешеные средства в сеть агентуры в Вене. Нанимали и вооружали молодых людей, фактически титушек и готовили переворот. В 1934 году им удалось убить канцлера Дольфуса. Но мятеж провалился. Цели Гитлер достиг спустя четыре года. Подкуп предателей сработал.

Гитлер начал нарушать Версальский мирный договор, захватывать Рейнскую область, а затем последовала Чехословакия, аншлюс Австрии и это опять же было шаг за шагом к большому конфликту. И примерка к тому, готов ли мир противодействовать.

Был у Гитлера и свой Лукашенко. Итальянский диктатор Бенито Муссолини регулярно подгавкивал фюреру. На аншлюс Австрии фюрер решился после разговора с дуче.

Обиженные и отчаявшиеся россияне в середине девяностых ждали своего фюрера. И он пришел. Назвал распад Советского союза величайшей трагедией двадцатого века, а затем озвучил и территориальные претензии к соседям. В частности, к Украине, Грузии и Казахстану. С начала двухтысячных русская армия уничтожила независимость Ичкерии. Теперь это Чеченская республика в составе РФ с террористом Кадыровым во главе.

В 2008 году Россия напала на Грузию. По версии агрессора, она защищала русскоязычное население, а грузин принуждали к миру. В результате войны Тбилиси потерял значительную территорию. Запад кремлевскую агрессию проигнорировал.

В начале 2014 года Путин напал на Украину. Без объявления войны. Официальной датой аннексии Крыма россияне считают 20 февраля 2014 года.

Так же как Гитлер в Австрии, Путин годами вливал деньги в крымских политиков. Скупал предателей и организовывал титушек. Так же как Гитлер в Австрии, Путин кичился, что операция прошла, якобы, без единого выстрела.

Деньги у изменников вливали на Донбассе и по всей Украине. Но что-то не сработало. Только благодаря военной мощи путинским войскам удалось захватить часть Донбасса. Необъявленная война длится более 8 лет. В феврале Путин попытался захватить Киев.

За несколько недель до военного поражения Гитлер обратился к германскому народу. Харизматичный оратор обещал скорую победу, ведь Германия якобы создала супер оружие, которое победит всех врагов. А потом он спустился в бункер и сказал генералам, чтобы были рядом…

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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