В Одессе раздались новые взрывы

Сегодня, 8 мая, после 16 часов, в Одессе снова раздались взрывы.

Как сообщают местные жители, взрывов было несколько.

Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В небе над городом видны следы дыма.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, в Одессе и Николаеве сегодня утром, 8 мая, также раздались взрывы.

Впоследствии представитель Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что "в полдень была уничтожена российская крылатая ракета и беспилотник "Форпост".

Читайте также:

"Для врага эта дата сакральна": 8-9 мая сохраняется высокая угроза ракетных ударов по Киеву

В Одесской области украинские воины сбили две российские крылатые ракеты, летевшие в направлении порта

Россияне попали ракетами в фабрику по изготовлению окон и дверей в Одессе (фото)