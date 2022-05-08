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В Одессе раздались новые взрывы

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В Одессе раздались новые взрывы

Associated Press

Сегодня, 8 мая, после 16 часов, в Одессе снова раздались взрывы.

Как сообщают местные жители, взрывов было несколько.

Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В небе над городом видны следы дыма.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, в Одессе и Николаеве сегодня утром, 8 мая, также раздались взрывы.

Впоследствии представитель Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что "в полдень была уничтожена российская крылатая ракета и беспилотник "Форпост".

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