В Одессе и Николаеве раздались взрывы

В Одессе и Николаеве раздались взрывы

В Одессе и Николаеве сегодня, 8 мая, раздались взрывы.

По словам очевидцев, в Одессе они видели ракету.

После этого в небе над городом появился след дыма.

Вскоре о взрывах в своем городе сообщили и жители Николаева.

Перед этим в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:05 воздушная тревога продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Официально о взрывах ничего не сообщается.

Напомним, ночью, 8 мая, подразделениями воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению с Черного моря по Одесской области.

Российская ракета уничтожила музей Сковороды

Читайте также:

"Для врага эта дата сакральна": 8-9 мая сохраняется высокая угроза ракетных ударов по Киеву

В Одесской области украинские воины сбили две российские крылатые ракеты, летевшие в направлении порта

Россия может использовать армию из Приднестровья как маневр для отвлечения: Арестович оценил угрозу