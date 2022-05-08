В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

В Одесі і Миколаєві сьогодні, 8 травня, пролунали вибухи.
За словами очевидців, в Одесі вони бачили ракету.
Після цього в небі над містом з’явився слід від диму.
Невдовзі про вибухи у своєму місті повідомили і мешканці Миколаєва.
Перед цим у Одеській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.05 повітряна тривога триває. Містян просять залишатися в укриттях.
Офіційно наразі про вибухи нічого не повідомляється.
Нагадаємо, вночі, 8 травня, підрозділами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем з напрямку Чорного моря по Одещині.
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