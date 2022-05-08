Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Одесі

Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Одесі

Російські війська вкотре намагалися атакувати Одесу.

Вночі, 8 травня, підрозділами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем з напрямку Чорного моря по Одещині.

Про це підрозділ повідомив у Facebook.

"Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами по Одещині.

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