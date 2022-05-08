Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Одессе

Российские войска еще раз пытались атаковать Одессу.
Ночью, 8 мая, подразделениями воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению с Черного моря по Одессе.
Об этом подразделение сообщило в Facebook.
"Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Напомним, силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками в Одесской области.
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