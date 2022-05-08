В Одесі пролунали нові вибухи

Сьогодні, 8 травня, після 16 години, в Одесі знову пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві мешканці, вибухів було кілька.

Перед цим в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

У небі над містом видно сліди диму.

Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

Нагадаємо, в Одесі і Миколаєві сьогодні зранку, 8 травня, також пролунали вибухи.

Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук написав, що "опівдні було знищено російську крилату ракету та безпілотник "Форпост".

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