В Одесі пролунали нові вибухи

Сьогодні, 8 травня, після 16 години, в Одесі знову пролунали вибухи.
Як повідомляють місцеві мешканці, вибухів було кілька.
Перед цим в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
У небі над містом видно сліди диму.
Офіційної інформації про вибухи наразі немає.
Нагадаємо, в Одесі і Миколаєві сьогодні зранку, 8 травня, також пролунали вибухи.
Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук написав, що "опівдні було знищено російську крилату ракету та безпілотник "Форпост".
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