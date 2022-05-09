75-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують езотеричні підказки.

Карти Таро давно стали частиною нашого життя, вони з'являються у фільмах та книгах. Завдяки цьому езотеричному інструменту можна спокійно зазирнути у ймовірне майбутнє.

Що ж на нас усіх чекає 9 травня 2022 року, у 75-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Четвірка кубків", що належить до масті кубків та пов'язана зі стихією води. Ця карта Таро повідомляє про сумніви, нерішучість, важливість самоаналізу та певний егоїзм. Не виключене розчарування у тому, що ви робите та бажання йти своїм шляхом. Також ви можете відчути невпевненість у собі, але душевні рани потрібно зцілювати, щоб рухатися далі. Є ймовірність, що ви зіштовхнетеся з людьми, які будуть душевно черствими. Вас заповниться відчуття беззахисності, хоча насправді це - не так. Проте ви не будете проявляти ініціативу.

Вам здаватиметься, що вас переповнюють апатія та пасивність й застій у житті. Не думайте, що в цілому світі страждаєте тільки ви й тільки вас не люблять. Життя здається тьмяним та нецікавим. Саме зараз настав час відкрити очі та зрозуміти, що доля дарує вам дари та скоро до вас повернеться самомотивація та внутрішня гармонія, достатньо вам трішки додати зусиль. Але ніхто за вас це не зробить.

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Наступна карта у розкладі - "Сімка жезлів", що належить до масті жезлів та пов'язана зі стихією повітря. Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Самітник", що належить до старших арканів.

Зараз вам потрібно шукати відповіді всередині себе, зробити певне підбивання підсумків, взяти перерву у гонитві, яка називається життям, відмовитися від чужих думок, щоб керуватися власними. Ця карта свідчить і про те, що все слід ретельно зважити, щоб зробити правильний вибір.

Нині вам необхідне зцілення душі, щоб завойовувати нові висоти. Довіряйте собі, щоб вийти з темряви. Дослухайтеся до поради доброго друга, члена сім'ї або мудрого наставника.

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