9 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

9 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

9 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

9 травня 2022 року – понеділок. 75-й день війни Росії проти України. 129-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 травня - День Європи. Дата присвячена єдності країн, які входять до Європейського Союзу. Також подія носить ще одну назву - День декларації Шумана. Історично існує цілих два дні Європи. Перший - 5 травня. Він був заснований на честь створення Ради Європи 1949 року. Другий - 9 травня - на честь того, що 1950 року країни-засновниці вперше запропонували створити Європейський Союз.

А ще 9 травня - Всесвітній день меланоми. Припадає на другий понеділок травня. Меланома - злоякісна пухлина, яка з'являється на шкірі. Мета дня - нагадати людям, що шкіру потрібно захищати від надлишку ультрафіолетового випромінювання.

Також 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Носить офіційний характер в Україні. Починаючи з 2016 року - вихідний день.

9 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

9 травня - День пам'яті священномученника Василія, єпископа Амасійського / pixabay.com

9 травня в церковному календарі – день пам'яті священномученника Василія, єпископа Амасійського. Священномученник жив на початку IV століття в місті Амасія (Понтія). Втішав і підтримував християн, які постраждали від гонінь. В ті часи на престолі Східної частини Римської імперії сидів імператор Лікіній, який підписав указ про вільне сповідування християнства, хоча в душі ненавидів цю віру та був язичником.

Лікій якось загорівся пристрастю до служниці своєї дружини Констанції, яку звали Глафіра. Діва розповіла про все своїй цариці і та забезпечила її грошима та відіслала з міста. На шляху до Вірменії Глафіра зупинилася в Амасії, де її прихистив єпископ Василій. В той час у місті будувався храм, а тому Глафіра віддала всі гроші, отримані від цариці, на будівництво, а потім у листі попросила ще. Цей лист потрапив до імператора, через що він дуже розгнівався.

Розлючений Лікій попросив вислати до нього єпископа разом зі служницею. Праведна Глафіра померла ще до того, як цей наказ потрапив до правителя Амасії. А ось єпископа кинули до в'язниці. На суді Василій відмовився зректися своєї віри та стати верховним жрецем. За це його стратили.

Пам’ятні дати 9 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 травня:

1913 рік — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1913 рік — на екрани Франції виходить фільм "Фантомас";

1919 рік — очільником Директорії УНР стає Симон Петлюра;

1927 рік — парламент Австралії переїжджає до нової столиці Канберри;

1950 рік — створюють Європейське об'єднання вугілля і сталі, яке стало передвісником Євросоюзу;

1962 рік — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 травня

Які сьогодні іменини: Василь, Іван, Петро, Микола, Степан.

9 травня народилися:

1871 рік — український фольклорист, літературознавець та етнограф Володимир Гнатюк;

1890 рік — український військовий і політичний діяч Кирило Осьмак;

1918 рік — український актор Микола Панасьєв;

1936 рік — український кінорежисер, сценарист, кіноопертор та політик Юрій Іллєнко;

1995 рік — український телеведучий, диктор, тележурналіст та актор дубляжу Віктор Дяченко.

Погода на 9 травня

9 травня в Києві безхмарно, опадів не передбачається. У Львові похмурий ранок, але вдень та ввечері ясно, без опадів. У Харкові небо проясніється увечері, вдень можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно вдень та ввечері, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +12 вночі. У Львові +17 вдень та +11 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +20 вдень та +11 вночі.