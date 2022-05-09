Астрологічний прогноз на 9 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до ремонту або будівництва власного – зокрема і зруйнованого – житла, вважається, що життя в ньому буде щасливим. Можна – і треба – згадувати померлих родичів, передусім батьків. Якщо між членами сім'ї виникне конфлікт, необхідно вжити всіх заходів для того, щоб загладити його, інакше близькі можуть надовго застрягти у стані сварки одне з одним.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, оранжевий, вохра.

Щасливі камені дня: сардонікс, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: можуть виникнути болі в грудях та підребер'ї, що свідчить про проблеми із серцем та невралгію. Хвороби, що почалися цього дня, завершуватися швидко і без наслідків, проте, необхідно одразу ж — за перших симптомів — вжити заходів щодо позбавлення від них.

Сни дня: сни нинішньої ночі вкрай рідко бувають віщими, тому — хоч би якими приємними вони були — не варто зваблюватися щодо них.

Афоризм дня: «Родина – кристал суспільства» (Віктор Гюго).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Магія та містика дня: можна робити обереги, які приваблюють успіх у бізнесі та фінансах.

Табу дня: не варто вирушати у далекі подорожі.

Читайте також: