Астрологический прогноз на 9 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к ремонту или строительству собственного – в том числе, и разрушенного – жилья, считается, что жизнь в нем будет счастливой. Можно – и нужно – вспоминать умерших родственников, прежде всего, родителей. Если между членами семьи возникнет конфликт, необходимо принять все меры для того, чтобы загладить его, в противном случае близкие могут надолго застрять в состоянии ссоры друг с другом.

Символ дня: Родник, Источник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, охра.

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: могут возникнуть боли в груди и подреберье, что свидетельствует о проблемах с сердцем и невралгии. Болезни, начавшиеся в этот день, завершаться быстро и без последствий, тем не менее, необходимо сразу же – при первых же симптомах – принять меры по избавлению от них.

Сны дня: сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими, поэтому – какими бы приятными они ни были – не стоит обольщаться на их счет.

Афоризм дня: «Семья – кристалл общества» (Виктор Гюго).

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Магия и мистика дня: можно делать обереги, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Табу дня: не стоит отправляться в дальние путешествия.

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