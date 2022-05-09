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Астрологический прогноз на 9 мая

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Астрологический прогноз на 9 мая

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Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к ремонту или строительству собственного – в том числе, и разрушенного – жилья, считается, что жизнь в нем будет счастливой. Можно – и нужно – вспоминать умерших родственников, прежде всего, родителей. Если между членами семьи возникнет конфликт, необходимо принять все меры для того, чтобы загладить его, в противном случае близкие могут надолго застрять в состоянии ссоры друг с другом. 

Символ дня: Родник, Источник. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, охра. 

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: могут возникнуть боли в груди и подреберье, что свидетельствует о проблемах с сердцем и невралгии. Болезни, начавшиеся в этот день, завершаться быстро и без последствий, тем не менее, необходимо сразу же – при первых же симптомах – принять меры по избавлению от них.

Сны дня: сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими, поэтому – какими бы приятными они ни были – не стоит обольщаться на их счет. 

Афоризм дня: «Семья – кристалл общества» (Виктор Гюго). 

Геометрическая фигура дня: асимметрия. 

Магия и мистика дня: можно делать обереги, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Табу дня: не стоит отправляться в дальние путешествия. 

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