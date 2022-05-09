Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро работают с подсознанием.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 мая 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно продемонстрировать силу, а Ракам следует искать умиротворение.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Дела улучшаются. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте плодов своей деятельности. Потому лучше не заниматься опасным сексом. А сложная ситуация на работе будет решена.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте сильные изменения. За отношения придется бороться. В решении рабочих вопросов ожидайте новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. В отношениях нужна гармония. А на работе следует найти баланс между ленью и проактивной позицией.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы огонь: проявите это в любви. Прибавьте жару на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Может быть больно. В отношениях возможны ссоры. В рабочих моментах остерегайтесь происков врагов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите больше, чем способны нести. В любви делитесь заботами со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице следует сделать паузу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Будьте крепкими и зубастыми. В отношениях продемонстрируйте характер. Что касается работы, то проявите свой крепкий стержень.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжеловато. В любви не причиняйте ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и будет вам дано. В отношениях потрудитесь вместе над ними. В решении рабочих проблем воспользуйтесь своим мастерством.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Вы криц. Покажите силу в отношениях. Продемонстрируйте, что вы сильный трудящийся на работе.

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