Первый коридор затемнений 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Первый коридор затемнений 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время коридора затемнений рушится все, в чем нет стабильности.

С 30 апреля и до 16 мая 2022 года нас будет ждать коридор затемнений. Однако его влияние уже ощущается и будет влиять на жителей Земли и через две недели после его окончания.

Каждый коридор затемнений на нас влияет по-разному, но все они разрушают барьеры и старый порядок, несут изменения в такие сферы, как свобода, развитие, самореализация. После каждого коридора затемнений людей ждут кардинальные перестройки в их жизни.

Будет разрушаться все, в чем не было стабильности: неискренние и негармонические отношения, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела, неправильные цели. Личная жизнь тоже практически всегда попадает под удар.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период первого коридора затемнений в 2022 году.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Двигайтесь из прошлого в новое и полное счастья будущее, ведь вы заслуживаете лучшей жизни.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Будьте готовы к любой ситуации. При этом следует поступать так, как вы того хотите.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Отпустите все страхи и оскорбления. Доверьте вселенной свои планы, и он поддержит вас.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Будьте открыты для нового — сейчас это безопасно для вас. Излучайте в мир только то, что хотите получить.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Чувствуйте себя здесь и сейчас. Ваш дом — ваше убежище, в котором вы чувствуете себя в безопасности.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Ваши желания исполнятся, а потребности удовлетворятся. Вы легко найдете выход из любой ситуации.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Сейчас вы достигли всего, что могли достичь к этому моменту. Будьте в мире со своими мыслями.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

В новый день позвольте себе начать все сначала. Посмотрите на жизнь свежим взглядом и увидите все, что раньше было скрыто от вас.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Всегда делайте верный выбор. Посвятите этот период любви к себе.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Променяйте любовь в свою жизнь, свет. Помните, что каждое слово имеет силу.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

У вас много энергии для новых свершений. Все, чем вы занимаетесь, имеет значение.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Начните вашу жизнь с чистого листа. С радостью принимаете дары вселенной, потому что вы заслуживаете этого.

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