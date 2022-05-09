9 мая 2022 года – этот день в истории / Pexels

9 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

9 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

9 мая 2022 – понедельник. 75-й день войны России против Украины. 129-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 мая – День Европы. Дата посвящена единству стран, входящих в Европейский Союз. Также событие носит еще одно название – День декларации Шумана. Исторически существует целых два дня Европы. Первый – 5 мая. Он был основан в честь создания Совета Европы в 1949 году. Второй – 9 мая – в честь того, что в 1950 году страны-учредители впервые предложили создать Европейский Союз.

А еще 9 мая — Всемирный день меланомы. Выпадает на второй понедельник мая. Меланома – злокачественная опухоль, которая появляется на коже. Цель дня – напомнить людям, что кожу нужно защищать от избытка ультрафиолетового излучения.

Также 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Носит официальный характер в Украине. Начиная с 2016 года – выходной день.

9 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского / pixabay.com

9 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского. Священномученик жил в начале IV века в городе Амасия (Понтия). Утешал и поддерживал христиан, пострадавших от гонений. В те времена на престоле Восточной части Римской империи сидел император Ликиний, подписавший указ о свободном исповедании христианства, хотя в душе ненавидел эту веру и был язычником.

Ликий однажды загорелся страстью к служанке своей жены Констанции, которую звали Глафира. Дева рассказала обо всем своей царице и обеспечила ее деньгами и отослала из города. По пути в Армению Глафира остановилась в Амасии, где ее приютил епископ Василий. В то время в городе строился храм, поэтому Глафира отдала все деньги, полученные от царицы, на строительство, а потом в письме попросила еще. Это письмо попало к императору, из-за чего оно очень рассердилось.

Разъяренный Ликий попросил выслать к нему епископа вместе со служанкой. Праведная Глафира умерла еще до того, как этот приказ попал к правителю Амасии. А вот епископа бросили в тюрьму. На суде Василий отказался отречься от своей веры и стать верховным жрецом. За это его казнили.

Памятные даты 9 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 9 мая:

1913 год — первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского;

1913 год — на экраны Франции выходит фильм "Фантомас";

1919 год – руководителем Директории УНР становится Симон Петлюра;

1927 год – парламент Австралии переезжает в новую столицу Канберры;

1950 год — создают Европейское объединение угля и стали, ставшее предвестником Евросоюза;

1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая

Каковы сегодня именины: Василий, Иван, Петр, Николай, Степан.

9 мая родились:

1871 год – украинский фольклорист, литературовед и этнограф Владимир Гнатюк;

1890 год — украинский военный и политический деятель Кирилл Осьмак;

1918 год – украинский актер Николай Панасьев;

1936 год – украинский кинорежиссер, сценарист, киноопертор и политик Юрий Ильенко;

1995 год – украинский телеведущий, диктор, тележурналист и актер дубляжа Виктор Дяченко.

Погода на 9 мая

9 мая в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове пасмурное утро, но днем и вечером ясно, без осадков. В Харькове небо прояснится к вечеру, днем возможен мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями днем и вечером, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +12 ночью. Во Львове +17 днем и +11 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +11 ночью.